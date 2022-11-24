Düzce Adliye binası pazartesi hizmetini sürdürecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Düzce'deki depremde dış cephesinde hafif hasar alan adliye binası hakkında, "Adliyemizin dış cephesinde olan dışında içeride herhangi bir şey yok." dedi.

Düzce dün gece 5.9'luk bir depremle sarsıldı.

Deprem çevre illerden de hissedilirken, Düzceliler büyük korku yaşadı.

Depremle birlikte Düzce Adliye binası da hasar gören yapılardan oldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, depremde hasar gören Düzce Adliyesi’ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Adliyemizin dış cephesinde olan dışında içeride herhangi bir şey yok"

Hasar aldığı belirtilen adliye binası ile ilgili de konuşan Bakan Bozdağ, "Adliyemizin dış cephesinde olan dışında içeride herhangi bir şey yok. Binanın ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını gördük." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, adliye binasının pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdüreceğini de açıkladı.