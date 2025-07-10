EDS ve PTS'ler devreye alındı: 9 ilde ortalama hız denetimleri başladı

Tüm sürücüleri yakından ilgilendiren haber...

Trafik ihlallerine sıfır tolerans dönemi başladı.

Geçtiğimiz aylarda radar konusu gündemdekini yerini korurken yeni uygulama hayata geçirildi.

KAPSAMLI DENETİMLER BAŞLIYOR

Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), karayollarında trafik güvenliğini artırmak amacıyla ortalama hız denetimlerinin kapsamını genişletiyor.

9 İLDE UYGULANACAK

EGM’den yapılan duyuruya göre, 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden ortalama hız kontrolü yapılacak.

Söz konusu uygulama; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerinde belirlenen karayollarında devreye alınacak.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek yeni denetimlerle sürücülerin hız limitlerine uyması ve olası trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

Emniyet yetkilileri, sürücülere hız kurallarına riayet etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Güvenli sürüş için hız limitlerine mutlaka uyulmalı" çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır" denildi.