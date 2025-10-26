Efkan Ala: Terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atıldı.

PKK, Türkiye'den çekilme kararını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK"

Ala, yaşanan gelişmenin yeni bir dönemin kapılarını açacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru, aziz milletimizin desteğiyle, kararlı adımlarla yürüyoruz. Son açıklamaları ve atılan adımları terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendiriyoruz. İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAKTIR"

Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Dünyada ve Türkiye'nin çevresindeki gelişmeler dikkate alındığında 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ne kadar önemli olduğu gerçeği izahtan varestedir.

"KAYBEDEN TERÖRDEN BESLENENLER OLACAKTIR"

Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine, fırsatlarına odaklanarak imkan ve kabiliyetlerini tamamıyla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine yöneltecek bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz; kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır.

"ÜLKEMİZ, BU SORUNDAN KURTULACAKTIR"