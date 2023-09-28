Ekrem İmamoğlu AKOM'da: 2 saatte 200 kg yağış yağdı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından AKOM'da açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 2 saatte 200 kg yağış yağdığını belirterek yağışların pazartesi gününe kadar etkili olacağını söyledi.

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İstanbul'da gündüz saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu.

Sel sularından en ağır hasarı Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri aldı.

Ev ve işyerlerini su basarken, göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi.

Vatandaşlar alışveriş merkezi gibi alanlarda beklemek zorunda kaldı.

İmamoğlu AKOM'da konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağış ve su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"İki saatte 200 kg yağış düştü"

Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, iki saatte metrekare başına 200 kilogram yağış düştüğünü ifade ederek ekiplerin sahada çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.

"Yağışlar pazartesiye kadar sürecek"

İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan yağışların pazartesi gününe kadar devam aralıklarla edeceğini ve cumartesiyi pazara bağlayan gece dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"Avrupa yakasında etkili bir süreç yaşadık"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarında şunları söyledi:

İBB'nin Afet Koordinasyon Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Bizi artık anlık, yoğun yağış düşüşleri etkileyecek gibi görünüyor demiştim geçen sefer. Bugün de benzer bir durum yaşıyoruz.



Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Geçen çok yoğun diye tarif ettiğimiz 2 saatte 125 kiloya yakın yağışın bu sefer 2 saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükselmesi, yağışın belli bölgelere nasıl yoğun düştüğünün bir göstergesi. Tüm bu yağış miktarlarıyla İstanbul'un Avrupa yakasında etkili bir süreç yaşadık. Şu anda durağan, yoğunluk azalmış görünüyor. Yağışlar, pazartesiye kadar etkisini sürdürecek.

"Şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok"

Uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve yine vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine buna benzer geçişleri cumartesi geceyi pazar sabahına bağlayan süreçte de yaşayabileceğimiz noktasında uyarılar var.



3 bin 430 personel, bin 658 aracımız var. Arkadaşlarımız sahada yoğun biçimde aksiyon alıyorlar. Şu an İstanbul'da anlık birikmelerin yarattığı sorunlar hızlıca geçiştirildi, şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok.

"Valilik ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz"