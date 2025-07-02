Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen “Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik ve Çoktaraflılık” programına katılmak üzere Vatikan'ı ziyaret etti.

Emine Erdoğan ve kızı Esra Erdoğan Albayrak, buradaki ziyaretleri kapsamında Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya geldi.

PAPA İLE BİR ARAYA GELDİ

Kısa bir görüşme gerçekleştiren Emine Erdoğan ve Papa 14. Leo, birlikte fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan, görüşmeye dair resmi X hesabından bir paylaşım yaptı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Vatikan ziyaretinin çok anlamlı geçtiğini belirterek, “Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için görüş alışverişinde bulunduk. İnsanlık adına böyle bir dayanışmanın güçlenmesi büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı

"ÖNCELİĞİMİZ GAZZE'DE SÜREGELEN İNSANLIK DRAMI OLDU"

Emine Erdoğan, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen “Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik ve Çoktaraflılık” programına katılmak üzere ziyaret ettiğim Vatikan’da, Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.

Görüşmemizde önceliğimiz, Gazze’de süregelen insanlık dramı oldu.

"KALICI BİR ATEŞ SAĞLANMASI ADINA GÖRÜŞ PAYLAŞIMINDA BULUNDUK"

Kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani yardımların eksiksiz ulaştırılabilmesi adına, Hristiyan dünyasının daha güçlü bir duruş sergilemesinin taşıdığı hayati öneme dair görüş paylaşımında bulunduk.

Vatikan’ın, Filistin’de adil ve sürdürülebilir barışın temeli olan iki devletli çözümü desteklemesini memnuniyetle karşıladığımı ifade ettim.

"İKLİM KRİZİNİN TÜM İNSANLIĞIN ORTAK MESELESİ OLDUĞUNDA HEMFİKİRİZ"

Sayın Papa 14. Leo ile ayrıca küresel çevre hareketimizin temel taşlarından biri olan Sıfır Atık yaklaşımını ele aldık.

İklim krizinin, inanç ve coğrafya fark etmeksizin tüm insanlığın ortak meselesi olduğunda hemfikiriz.

Bu çerçevede, Türkiye ve Vatikan arasında iklim değişikliği ile mücadelede güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğunu belirttim. Ortak çalışma alanlarımızı değerlendirdik.

Nazik ev sahipliği için Saygıdeğer Papa 14. Leo’ya şükranlarımı sunuyor; üstlendiği tarihi sorumluluğun Katolik âlemi ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum."