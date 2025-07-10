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Emniyet duyurdu: 9 ilde ortalama hız denetimlerine başlanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerine başlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Emniyet duyurdu: 9 ilde ortalama hız denetimlerine başlanacak

Tüm sürücüleri yakından ilgilendiren haber...

9 ilde yeni döneme geçiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz itibarıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır" denildi.

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