Eskişehir'de yılın 5 ayı kömürün başında yatıp kalkıyorlar

Yaz mevsiminde vatandaşlar mangal keyfi yaparken Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki bir tesiste çalışan üreticiler, her yıl nisan ve eylül ayları arasında odun kömürü üretimi yapıyor.

Oldukça zahmetli olan odun kömürü üretimi, meşe ağaçlarının 4-5 kez işlenmesi ile yapılıyor.

YOĞUN MESAİ HARCIYORLAR

Yılda 40 tona yakın üretim yaptıklarını belirten emekçiler, gece gündüz demeden ateş başında ter döküyor.

"VATANDAŞ BUNUN KEYFİNİ SÜRÜYOR, BİZ İSE ZAHMETİNİ ÇEKİYORUZ"

Yılın 5 ayı üretimde olduklarını söyleyen 61 yaşındaki Nevzat Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:

Odunu dışarıdan getiriyoruz, burada kömür yapıyoruz. 3-4 kuyu var; 2 kuyu dışarıda, 2 kuyuda topraklama yapıyoruz. Onlarla birlikte ayda yaklaşık 35-40 ton kömür üretiliyor. Vatandaş bunun keyfini sürüyor, biz ise zahmetini çekiyoruz. Burada eziyetten başka bir şey yok. Kazanan da zaten tüccar, biz burada bir şey kazanamıyoruz. El emeğimizi 40 liraya veriyoruz ama hiçbir şey kazanamıyoruz. Dışarıdakiler fiyatlarımızı düşürüyor. Bazen aracılar gelip bizden 40 liraya alıyor, 60 liraya satıyor. Sadece pazar günleri Eskişehir'e gidiyoruz, geri kalan zamanlarda buradayız. Erzak için Seyitgazi'ye gidiyoruz. Buradan Eskişehir'e kömür götürdüğümüzde, oradan erzak tedarik ediyoruz. Burada biraz su sıkıntımız var, onun dışında pek sorunumuz yok. Nisanda geliyoruz, eylül ayına kadar burada kalıyoruz. Bir hayli zor oluyor. İş yaparken toz duman içinde kalıyoruz ama buna da alıştık.

"15 GÜN BEKLİYORUZ, GECE GÜNDÜZ BAŞINDA DURUYORUZ"

Kömürün üretim sürecini anlatan 60 yaşındaki Sakıp Şen ise şunları söyledi: