Fenomen Özlem ve Tayyar Öz çiftinin yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Sosyal medya ünlüsü Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı’nın 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın, ikinci duruşması görüldü.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı ve avukatları katıldı.

ÖZ ÇİFTİ DURUŞMAYA KATILMADI

Tutuksuz sanıklar Özlem Altınok Öz ile Tayyar Taylan Öz ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, Medelina Sağlık Hizmetleri hakkındaki 'el koyma ve kayyumluk' tedbirinin kaldırılmasına ilişkin verilen karara savcılığın yaptığı itirazı reddetti.

Sanık avukatları, yurt dışı çıkış yasağı başta olmak üzere adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

"BORÇLANARAK YATIRDIĞIM PARANIN İADESİNİ İSTİYORUM"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı, “Geçen celse mağduriyetimi dile getirmiştim. Kayyum tarafından yapılmaması gereken işlemler yapılmış ve şirket zarara uğramıştır. Şirketi devraldıktan sonra yüksek miktarda zarar ödedik. Bunun giderilmesini talep ediyorum. Güvence bedeli olarak altın borçlanarak yatırdığım paranın iadesini istiyorum. Benzer fenomenler hakkında yürütülen soruşturmalarda adli kontrol tedbirleri kaldırılmışken bizim hakkımızda devam etmesi mağduriyet yaratmaktadır." dedi.

"DOSYADA SUÇ UNSURUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR VERİ YOK"

Sanık avukatı Mustafa Tırtır ise, “Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre öngörülen 2 yıllık süre dolmuştur. Yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz. Banka kayıtları 2 yıl boyunca incelenmiştir. MASAK raporunda müvekkiller aleyhine herhangi bir olumsuz tespit bulunmamaktadır. Güvence bedeli borçlanılarak ödenmiştir. Dosyada suç unsuruna ilişkin herhangi bir veri yoktur. Güvence bedelinin iadesini ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Duruşma savcısı, taleplerin reddine karar verilmesini istedi.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI, DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Diğer adli kontrol hükümlerinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 4 Haziran’a erteledi.