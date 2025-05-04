Gazze Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde sadece 3 günlük yakıt kaldı

AA

İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde sadece 3 günlük yakıt kaldığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından 'acil koduyla' yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, yakıtın hastanelere ulaştırılması için çalışan uluslararası ve BM kuruluşlarının, yakıt depolarına erişimini engelliyor. Gerekçe olarak bu bölgelerin 'kırmızı alanlar' içinde yer aldığı öne sürülüyor." ifadelerine yer verildi.

"YAKIT MİKTARI SADECE 3 GÜN YETECEK DÜZEYDEDİR"

Gazze’deki hastanelerin hayati birimlerini çalıştırmak için jeneratörlere bağımlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hastanelerde mevcut olan yakıt miktarı sadece 3 gün yetecek düzeydedir." denildi.

Hastanelerin çalışabilmesi için yakıtın ulaştırılmasının engellenmesinin, sağlık merkezlerinin tamamen durmasına neden olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapılarak sağlık sisteminin çöküşünü engellemek için yakıt tedarikinin derhal sağlanması gerektiği vurgulandı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR İNSANİ FELAKET"

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik 'tam ablukasının' 9. haftasına girmesiyle, bölgede 'Gazze Şeridi'ndeki insani durum hayal edilemeyecek boyutlarda olduğunu ve eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin' yaşandığını duyurmuştu.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye yönelik tüm geçiş noktalarını kapatmış, insani yardım ve yakıt girişini engellemişti.

2,4 MİLYON FİLİSTİNLİ YARDIM BEKLİYOR

Devam eden soykırım nedeniyle bölgede yaşayan 2,4 milyon Filistinlinin tamamı yardımlara bağımlı hale geldi.

BM ve uluslararası kuruluşlara göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de nüfusun yüzde 90'ından fazlası evlerini terk etmek zorunda kaldı; çoğu defalarca yerinden edildi, kalabalık sığınaklarda ya da açık alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bu durum, hastalık ve salgınların da hızla yayılmasına yol açtı.