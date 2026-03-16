İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor: Fatih Camii havadan görüntülendi

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı için düzenlenecek cenaze töreni öncesinde hazırlıklar sürüyor. Ortaylı için ilk tören, Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Usta tarihçi, Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası caminin haziresinde toprağa verilecek.

TARİHİ HAZİREDE YOĞUN HAZIRLIK

Defin işleminin yapılacağı Fatih Camii Haziresi’nde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında basın mensupları ve vatandaşların alana girişine izin verilmezken, mezar alanında yapılan düzenlemeler havadan görüntülendi.

OSMANLI VE CUMHURİYET TARİHİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİ BURADA

Fatih Camii haziresi, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin birçok önemli isminin kabirlerinin bulunduğu tarihi bir alan olarak biliniyor. Hazirede Fatih Sultan Mehmet’in türbesinin yanı sıra pek çok devlet adamı ve ilim insanının mezarı yer alıyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın da, hocası olan ünlü tarihçi Halil İnalcık’ın yanına defnedilmesi bekleniyor.