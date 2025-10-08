Gazze'de ateşkes müzakerelerinde üçüncü gün: Türkiye de dahil oluyor

İsrail ve Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes müzakereleri Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam ediyor.

Katar basınına konuşan adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, müzakerelerin ikinci gününde İsrail güçlerinin çekileceği hat ve İsrailli esirlerin serbest bırakılma takvimi üzerinde odaklanıldığını aktardı.

Heyetin İsrailli esirlerin serbest bırakılma aşamalarının İsrail ordusunun çekilme aşamalarıyla bağlantılı olmasını talep ettiğini ifade eden Hamas yetkilisi, heyetin son İsrailli rehinenin serbest bırakılmasının işgal güçlerinin nihai çekilmesiyle aynı zamana denk gelmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Hamas yetkilisi, görüşmede Gazze topraklarından tüm İsrail askerlerinin çekilmesi de dahil olmak üzere nihai ateşkes için uluslararası garantiler alınması gerektiğinin kaydedildiğini ifade etti.

İSRAİL: GÖRÜŞMELERE OLUMLU HAVA HAKİM

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre taraflar arasında olumlu bir hava hakim...

Haberde ayrıca gelecek pazara kadar anlaşmaya varılabileceği beklentisine de yer verildi.

TÜRKİYE MÜZAKERELERE DAHİL OLUYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün müzakerelere katılacak.

Kalın'ın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri Gazze’de ateşkesin sağlanması, esir takasının gerçekleştirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması olacak.

Kalın, katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili temaslarda bulundu.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump da 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirilmişti.

Hamas ve İsrail heyetlerinin 5 Ekim'de esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştığı belirtilmişti.

Müzakerelerin 6 Ekim'de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başladığı duyurulmuştu.