Gazze'deki katliamın 2. yılında bölgedeki yıkım havadan görüntülendi

İsrail'in Gazze'deki katliamı son bulmuyor...

Açlıktan ölen, bombardımanlar sonucu yaralanarak yeterli tedaviyi alamadığı için hayatını kaybeden, hijyen sorunlarıyla mücadele veren, içilebilecek temiz suya bile erişemeyen Gazzeliler, insanlığın en acı yüzünü ortaya koyuyor.

SALDIRILARIN 2. YILINDA BÖLGEDEKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar sonucu can kayıpları her gün artarken, abluka altındaki Gazze'de yaşananlardan en çok etkilenenler ise yine çocuklar oluyor.

Bölgedeki saldırıların neden olduğu geniş çaplı yıkım havadan kaydedilirken öncesi ve sonrası görüntüler, acı gerçeği insanlığın yüzüne adeta çarpıyor.

GAZZE'DEKİ YIKIM GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Saldırıların öncesi ve sonrası alınan görüntüler, şehrin önemli bir kısmının enkaza döndüğünü ve birçok binanın tamamen yok olduğunu gözler önüne serdi.

Yıkım, hastaneler, okullar ve ibadet yerleri gibi kritik altyapıyı da etkiledi, böylece bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdi.

CAN KAYBI SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Can kaybı sayısı Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenerek, her geçen gün bu sayının arttığı görülse de, bu yıkım sonucu enkaz altında kalarak henüz kayıp durumda olan birçok Filistinli'nin de bulunduğu biliniyor.

Bu acı tablo insanlığın vicdanını yaralarken, başlatılan saldırıların 2. yılında soykırımın durması için başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafından 'durun' çığlıkları yükselmeye devam ediyor.