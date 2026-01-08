Gebze'de CHP'lilerin Atatürk heykeli mağduriyeti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'nin Atatürk istismarı ve heykel hassasiyeti, tek olayda birleşti.

Gebze'de devam eden metro çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı, ekiplerce bölgeden kaldırılmak istendi.

CHP'NİN GEBZE'DE ATATÜRK PROVOKASYONU

Vinçlerle anıtın kaldırılıp kamyonlara yüklendiğini gören CHP'li yönetici ve partililer, hemen meydana akın etti.

Heykellerin geri yerleştirilmesini isteyen CHP'liler, heykeller geri yerleştirilinceye kadar eylem yapacaklarını söyledi.

"GERİ YERLEŞTİRİLENE KADAR BURADAYIZ"

CHP adına konuşan bir yetkili, "Gebze'de bir gece operasyonunda yangından mal kaçırır gibi Atatürk heykeli çalınmak üzereyken burayı bastık. Biz bu araçların buradan çıkmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Anıtların geri konulması için gerekirse burada günlerce eylemimizi sürdüreceğiz." dedi.

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ SLOGANLARI

Daha sonra meydana gelen CHP Milletvekili Nail Çiler de ekiplere tepki gösterdi.

Çiler, "Gebze hak etmiyor. Siz o koltukları hak etmiyorsunuz. Yeri geldiği zaman gerekli cevap verilecek." dedi.

"METRO GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLSİN"

Bu sırada CHP'li kitle, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." sloganları attı.

Bazı CHP'liler, Atatürk Anıtı'nın taşınmasındansa metro inşaatının başka yere kaydırılmasını istedi.