Gökhan Günaydın, Suriye'nin YPG'ye yönelik operasyonları hakkında: Büyük bir kaygıyla izliyoruz

Suriye'de bitmek bilmeyen çatışmalar...

Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin saldırıları ile Halep'te sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Bölgede gerilim sürerken, dünya liderlerinden ve ülkemizdeki siyasilerden açıklamalar da peş peşe geliyor.

SURİYE ORDUSUNDAN SEVİNDİREN HABER: "SON MAHALLE DE TEMİZLENDİ"

Suriye ordusu, geçtiğimiz saatlerde Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü unsurlarını tamamen temizlediğini açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Halkımız evinde kalsın, YPG, sivillerin arasında saklanıyor." dedi.

GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN "KAYGILIYIZ" YORUMU

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Ortak basın açıklamasında konuşan Günaydın, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gerilimi ele aldı.

"BU BİR DEMOKRASİ SORUNUDUR"

Çatışmaların derinleşmesinin yeni insani krizlere yol açabileceği uyarısında bulunan Günaydın, açıklamalarının devamında şu sözleri sarf etti:

Suriye'de Halep'te ortaya çıkan gelişmeler ve saldırıları büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu bir demokrasi sorunudur, bu bir insan hakları sorunudur.