Gülistan Doku soruşturmasında tutuklandı: İhraç polis memurundan etkin pişmanlık talebi

Kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme...

Geçtiğimiz günlerde Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmiş, ihraç polis memur Gökhan Ertok ile E.E. tutuklanırken S.G. ile S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7’si de bugün adliyeye sevk edildi.

Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.’nin jandarmadaki ifadelerinin devam ettiği bildirildi.

İHRAÇ POLİS MEMURUNDAN ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ

Soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gülistan Doku dosyası kapsamında, Doku’ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla dün delilleri yok etme suçundan tutuklanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR

Soruşturma kapsamında farklı şehirlerde gözaltına alınan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A, Ferhat Hanedan G. ve Şükrü E., Tunceli'ye getirilmişti.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı.

Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.