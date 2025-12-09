Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor.

Soruşturma kapsamında gerçekleşen gözaltılara bir yenisi daha eklendi.

MEHMET AKİF ERSOY GÖZALTINDA

Saat 18.00’e kadar Habertürk’te bulunan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı belirtildi.

DELİLLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Mehmet Akif Ersoy'un ismi ön plana çıktı.

Soruşturma birimleri tarafından Ersoy hakkında gözaltı talimatı verildi.

EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mehmet Akif Ersoy'un evine baskın düzenledi.

Ersoy, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Jandarma İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir.