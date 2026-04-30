Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile Sumud Filosu'nu görüştü

Gündemde İsrail'in hukuk tanımazlığı var.

Gazze için yola çıkan insan hakları savunucuları haydutluk ile karşı karşıya kaldı.

İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 345 aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki 58 tekneden 22’sine Yunanistan’ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etti.

TÜRK AKTİVİSTLERDE ALIKONULDU

Alıkonulan aktivistler arasından 20'sinin Türk vatandaşı olduğu aktarıldı.

İsrail'in bu hamlesinin ardından hem Türkiye hem de Uluslararası kamuoyunda çok sayıda tepki geldi.

HAKAN FİDAN, YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırı ele alındı.

TBMM'DEN KINAMA TEZKERESİ

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik silahlı müdahalesine ilişkin Meclis Başkanlığı Tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan açıklamada alıkonulan Türk vatandaşlarını derhal serbest bırakma çağrısı yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.