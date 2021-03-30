Hakkarili minik Hira Anıtkabir'e geldi

Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seven ve Anıtkabir'i görmek isteyen 9 yaşındaki Hira'nın hayali bugün gerçekleşti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i çok merak eden 9 yaşındaki kızı Hira'nın hayalini kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeye çalışmıştı.

Baba Mehmet Şerif, 10 günde karla Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un minyatürünü yapmıştı.

Bunun üzerine ise Karahan Ailesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Ankara'ya davet edilmişti.

HİRA'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU

Davetin ardından dün yola çıkan Karahan Ailesi, Ankara'ya ulaştı. Minik Hira ve ailesi bugün Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden o anlara ait görüntüleri paylaştı. Bakanlık paylaşıma, "Atatürk’ü çok seven Minik Hira’mız Anıtkabir’de" notunu düştü.

Hira’nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir’le gerçekleşti

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