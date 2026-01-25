Haldun Dormen'in cenaze töreninde fotoğraf çektirme kuyruğu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da 21 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Haldun Dormen için tören düzenlendi.

Tören, Dormen'in vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde başladı.

Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende Halit Ergenç sunuculuk yaptı ve duygusal anlar yaşandı.

VEDA TÖRENİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRME KUYRUĞU

Tören sırasından dışarıda yaşanan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu.

Objektiflere yansıyan görüntülerde Halit Ergenç, törenden çıkarken kalabalık bir grupla karşılaştı.

Orada bulunan vatandaşlar, Ergenç'e yaklaşarak 'selfie' çekmek istediğini belirtti ve telefonlarını uzattı.

"CENAZE TÖRENİ İÇİN BURADAYIZ"

Ergenç, nazikçe cenaze töreni için orada olduğunu ve fotoğraf çekmenin uygun olmadığını ifade etti.

Ancak ısrarlara dayanamayan Ergenç, hayranlarını kırmayarak fotoğraf çekilme tekliflerini reddetmedi.

"LÜTFEN SAYGI GÖSTERİN"

Bu sırada çevredeki diğer kişiler de telefonlarını çıkararak fotoğraf çekmeye başladı, kalabalık arttı.

Ergenç, rahatsızlığını belli ederek uzaklaşmaya çalıştı.

Bu sırada Ergenç, "Burası cenaze yeri, lütfen saygı gösterin." diyerek hayranları uyardı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Sonunda güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kalabalık dağıldı ve Ergenç, tören alanından ayrıldı.

Sosyal medyada kullanıcılar, cenaze törenlerinde ünlülerle fotoğraf çekme çabasını eleştirdi.