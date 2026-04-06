Hatay'da deprem konutları teslim edildi, kiralar dibi gördü

Türkiye 6 Şubat 2023'te, tarihinin en büyük yıkımlarından birini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi.

Binlerce binanın yıkıldığı şehirlerde en büyük kayıplar Hatay'da verildi.

Adeta yerle bir olan şehirde yaraların sarılmasına hemen o gün başlandı.

HATAY'DA KONUT TESLİMİ KİRALARA YANSIDI

Devletin tüm kademeleri seferber edilirken başlayan yeniden ihya çalışmaları sonuç verdi.

Bu kapsamda toplamda 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibi belirlenirken vatandaşlar, yeni yuvalarına yerleşmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentte yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla birlikte teslim edilen deprem konutları, kira fiyatlarını da etkiledi.

Asrın felaketinde binlerce binanın yerle bir olduğu Hatay'da, 2023 yılında kira fiyatlarında yüzde 100 oranında artış yaşanmıştı.

KİRA FİYATLARI DİBİ GÖRDÜ

Geride kalan süreçte, depremin yaşandığı 2023 yılında kira fiyatlarının tavan yaptığı kentte konutların teslimi ve ailelerin yerleşmesiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanmaya devam ediyor.

FİYATLAR 5 BİN TL'YE KADAR DÜŞTÜ

Dairelerin kira fiyatları bulundukları katlara ve şehre uzaklıklarına göre değişse de kentteki deprem konutlarında en düşük kira fiyatı 7 bin TL, en yüksek kira fiyatı 12 bin TL civarında seyrediyor.

Öyle ki son dönemde zaman zaman evini 5 bin TL'ye dahi kiraya verenler bile çıkıyor.

Yaz aylarında konteynerlerin boşaltılmasıyla TOKİ konutlarında yüzde 90'a varan doluluk oranını bekleniyor.