Hazine Bakanlığı: ÖTV düzenlemesinin amacı cari açığı azaltmak

Otomobil sektörünü yakından ilgilendiren yeni ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçten yanmalı, hibrit, şarjlı hibrit, elektrikli ve pick-up tipi araçların tamamını kapsayan düzenleme ile hem ÖTV oranları hem de matrahlar yeniden belirlendi.

Yeni uygulamayla bazı yerli üretim araçların fiyatlarında düşüş beklenirken, özellikle elektrikli otomobiller ve pick-up araçlar için ciddi vergi artışları öngörülüyor.

ÖTV DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçten yanmalı araçlarda ÖTV dilimleri yüzde 70’ten başlayıp yüzde 220’ye kadar çıkarken, elektrikli otomobillerde başlangıç oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildi. Pick-up’larda ise yüzde 4 olan ÖTV oranı yüzde 50’ye çıkarıldı.

Gelişmeler üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, 24 Temmuz 2025 tarihli bir basın duyurusu yayımladı.

"TEMEL AMAÇ CARİ AÇIĞI AZALTMAK"

Yapılan açıklamada düzenlemenin temel amacının cari açığı azaltmak olduğu vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır.

Bu çerçevede; Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir, Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur, Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.

Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."