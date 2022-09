"HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen CHP'li Gürsel Tekin, kendisine gelen tepkiler karşısında "Burada 6'lı masayı ya da herhangi bir siyasi partiyi rahatsız edebilecek bir tek cümlem yok" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı'nda yeni bir tartışma konusu yarattı..

Tekin, katıldığı bir canlı yayın programında iktidara geldiklerinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini, bunun tersinin ise milli iradeye ters düştüğünü söyledi.

Bu sözler üzerine çokça tepki alan Tekin, ittifakın ortaklarından İyi Parti'yi kızdırdı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirirken partisinin HDP ile asla aynı yolda yürümeyeceğini belirtti.

Tepkilere yanıt verdi

Bunun üzerine tv100 ekranlarında canlı yayına bağlanan Gürsel Tekin, karşılaştığı tepkiler üzerine açıklamalarda bulundu.

"Ak Parti'nin tepkisini anlıyorum ama İyi Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum"

"Ben de bir Milletvekiliyim, zaman zaman düşüncelerimi çok rahat söyleyen bir insanım. Burada 6’lı masayı ya da herhangi bir siyasi partiyi rahatsız edebilecek bir tek cümlem yok.

Eğer bir siyasi parti fiilen anayasal olarak görevini yapıyorsa, bunu şu parti hak eder, etmez diyemem. AK Parti’nin tepki göstermesini anlıyorum ama İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum.

"Bu iki yüzlülükten siyaseti kurmamız lazım"

Madem ki elinizde terörle ilintisi olan belgeler varsa TBMM’yi temsil ediyor, TBMM’nin idari işlerini teslim ediyoruz, bu iki yüzlülükten siyaseti kurtarmamız lazım, yazıktır günahtır.

HDP açıklamalarıyla gündem olan Gürsel Tekin'den tepkilere yanıt VİDEO



"Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum"

40 yıldır siyasetin içindeyim CHP gibi çok önemli bir kurumun, okulun öğrencisiyim, bugüne kadar 6 Genel Başkan’la çalıştım, zamanı geldiği zaman eleştirmesini bilen bir insanım. Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum.

"Bana tek had bildirecek insan CHP'nin Genel Başkanı'dır"

Sayın Akşener’e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP’nin kurumsal Genel Başkanı’dır. Eğer sorununuz milyonlarca seçmeni Cumhur İttifakı’na sevk etmekse bu başka bir şey."