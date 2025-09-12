Hilmi Türkmen: Üsküdar'da kaybetmemizin 2 sebebi var

HİLMİ TÜRKMEN'İN KONUK OLDUĞU BÖLÜMÜN TAMAMINI YOUTUBE KANALINDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalı, önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Son Durum programının son konuğu ise AK Parti MKYK Üyesi ve 2014 - 2024 Dönemi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen oldu.

Türkmen, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın moderatörlüğünde yazarlarımız Adem Metan ve Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

31 Mart seçiminin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen herkesin tekrar tekrar sorduğu, 'AK Parti Üsküdar'ı nasıl kaybetti?' sorusunu da cevapladı.

"VATANDAŞ İKTİDARA SESİNİ DUYURMA YERİ OLARAK YEREL SEÇİMLERİ GÖRDÜ"

Seçimin kaybedilmesini 2 sebebe bağlayan Türkmen, şöyle konuştu:

"Seçimi niye kaybettik sorusunun cevabını 2'ye ayırmak lazım. Birincisi, seçmen bir mesaj verdi aslında. Her yerde bir mesaj aldık. Vatandaşta, genel siyasi iklime baktığımızda genel bir memnuniyetsizlik var.

Vatandaş zaten cevabı sandıkta verir. Aslında bu çok demokratik bir haktır. Buna kimsenin bir laf etme hakkı yok. İktidara sesini duyurma yeri olarak vatandaş sandığı gördü.

"SEÇMEN YERELİ OYLAMADA İKİNCİ PLANA İTTİ"

Vatandaş şöyle bir tercih daha yaptı: Ben öyle bir mesaj vereyim ki sesimiz duyulsun ama memleket de yangın yerine dönmesin. Bu dengeli mesaj, yerel seçimlerdir.

Türkiye'nin siyasi geçmişine baktığımızda hep yerel seçimler belirleyici olmuştur, yerel seçimlerden bir mesaj almak mümkündür.

Vatandaş seçimde yereli oylamada ikinci plana attı. Hedefte yerel bir gerekçe yoktu.

Bu demek değil ki bizim hiç suçumuz yok, bunu başka yerlere ciro edelim derdinde değilim. Elbette ki bizden de kaynaklanan sebepler olabilir. Günün sonunda genel siyasi iklim belirleyici olmuştur.

"ÜSKÜDAR HİÇBİR ZAMAN RAHAT KAZANDIĞIMIZ BİR İLÇE OLMADI"

İkincisi, Üsküdar ile ilgili bazen sahadaki gerçeklerle vatandaşın kafasındaki ön kabuller örtüşmüyor. Üsküdar dışarıdan zannediliyor ki çok banko bir ilçe. Hiç tereddütsüz aldığımız bir seçim. Öyle bir sonuç yok Üsküdar'da.

Bizim Üsküdar'da hiçbir seçimde yüzde 50 oyumuz olmadı. Bizim genel seçimlerde de yerel seçimlerde de çok rahat olduğumuz bir ilçe değil.

Hele şu kent uzlaşısı ile iki seçenekli bir hale düşünce risk büyüktür. Bunun yaptığınız hizmetle, eserle ne yazık ki bir alakası yok. Herkesin kabul ettiği bir gerçek.

"BELEDİYECİLİĞİN, YEREL HİZMETLERİN ÖNCELİK OLMADIĞI BİR SEÇİM OLDU"

Üsküdar'da belediyecilik adına güzel işler yapıldı. Yaptığımız işlerin bazıları var ki Türkiye'de örneği yok. Mesela Çocuk Köyü projesinin dünyada bir örneği yok.

Demek istediğim, belediyeciliğin, yerel hizmetlerin öncelik olmadığı bir seçim geçirdik maalesef.

"CHP KENT UZLAŞISINI ÜSKÜDAR'DA BAŞARDI"

Kent Uzlaşısı dedik tabii CHP bunu İstanbul'da uyguladı. Ama Üsküdar'da hakikaten başardılar. Biz bunu çok öngöremedik. 2023 genel seçimlerindeki milletvekili bazında sandıklara bakıyoruz 2014'teki yerel seçimlere bakıyoruz, arka planda inanılmaz bir uzlaşı olmuş.

Size bir örnek vereyim. 2023 seçimlerinde İyi Parti 33 bin oy aldı. Ama yerel seçimlerde İyi Parti Üsküdar'da 2 bin oy aldı. Bunu İyi Partililer de beklemiyordu biz de beklemiyorduk. Yani otomatikman bakın 50-60 bin oy eksi ile başlıyoruz.

"SANDIĞA KATILIMDAKİ DÜŞÜŞ BİZE EKSİ YAZDI"

Tüm bunlara rağmen seçime katılımdaki düşüklük bize eksi yazdı.

Mesela Üsküdar'ın 400 bin seçmeni var. Genelde seçimlerde bizim geçerli oy sayımız 360 binin altına düşmez. Üsküdar'da 31 Mart'ta geçerli oy sayısı 310 bin oldu.

Tüm buna rağmen biz seçimi çok rahat alacağımızı düşünüyorduk. Sandıklar açıldı bakıyoruz İyi Parti'ye sandıklardan 1-2 oy çıkıyor. Ben orada hissettim sonuçların kötü olacağını. O ana kadar hiç aklımızın ucundan geçmezdi."

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN BİR BELEDİYE BIRAKTIK"

Türkmen, belediyenin CHP'ye geçmesinden sonraki süreci de değerlendirdi.

Tıkır tıkır işleyen bir belediye bıraktıklarını fakat o belediyenin yerinde yeller estiğini söyleyen Türkmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Devir teslim töreninde de söyledim. Biz tıkır tıkır işleyen bir belediye bıraktık. Türkiye'nin en başarılı belediyesi. Bu başkanın tek başına yapabileceği bir şey değil. Biz zaman, insan ve para yönetimi açısından çok başarılıydık. İstanbul'da borcu en az ikinci belediyeyiz biz 2024 seçimleri itibariyle. Borçsuz belediye devrettik. Bizim borç ödeyemediğimiz, hak ediş ödeyemediğimiz bir durum yok.

"PERSONELİN MAAŞINI 1 GÜN BİLE AKSATMADIK"

Her şeyi takvime bağlamışız, yükleniciler hak edişlerini zamanında alıyor hem belediyemizin borçları zamanında ödeniyor ve en önemlisi Üsküdar Belediyesi hiçbir çalışanının maaşını bir gün bile aksatmamıştır.

Ben başkanlık yaptım 10 yıl. Her ay maaş ödeme vakitleri gelmeden önce ilgili arkadaşı çağırır derim ki 'şu personelin maaşını ayır bir kenara.' Orada bir sıkıntıya düşmeyelim, diğerlerini bir şekilde bir takvime bağlardık.

"KASADA 150 MİLYON TL BIRAKTIK"

150 milyon kasada para bırakmışım ben. 200-300 milyon civarı bir borç var müteahhitlere. Bir 400 milyon da kamu, SGK borçları. Bugün CHP'li belediyelerin SGK borçları 10 milyar TL civarında. En azı 5-10 milyar TL... Bizim hiçbir yere bir kuruş borcumuz yok.

"O BELEDİYENİN YERİNDE YELLER ESİYOR"

Bıraktığımız bütçe bu. Ben bunu tutanakla, kameraların önünde devir teslim töreninde ifade ettim.

Ama gel gör ki 1,5 yıl geride kaldı, bıraktığımız o belediyenin yerinde yeller esiyor. Ne yeli fırtına esiyor, mahvettiler belediyeyi.

Üsküdar Belediyesi'nde çalışanların refahı da artmadı, halkın da refahı artmadı, belediye ile işi olanların bir kısmı battı. Şimdi zaten doğru dürüst iş yapamıyorlar, kimse ihaleye girmiyor. Parasını alamayacağını biliyor.

Bunu şimdi ben bir rakip olarak söylemiyorum. Bu gerçekleri tüm Türkiye ile paylaşıyorum.

"GURUR PROJELERİMİZİ BAKIM BAHANESİYLE KAPATIYORLAR"

Bakın bizim gurur projelerimiz mesela kütüphanelerimiz. 24 saat açık kütüphanelerimiz, Nevmekanlarımız... Şu 1,5 yılda bir insan kasttetse bu kadar aşağıya çekemez. Bizim kütüphanelerimizin raflarında afedersiniz fareler dolaşıyor.

Nevmekan Bağlarbaşı kapalı. Mayısta açacağız dediler kapattılar, eylüldeyiz. Bakım bahanesiyle kapatıyorlar. Neyin bakımı yahu, bizim tesislerimiz son derece güzel, yeni, kullanışlı.

Hiçbir tesisimizde sorun yok. 17 havuz bıraktık biz. Havuzlar tertemiz, hiçbir yerden su kaçırmıyor, hijyeni ortam mükemmel. Biz Çocuk Köyü'nü 3 Mart 2024'te açtık. Seçime bir ay kala. Açtığımız ilk günlerde hafta sonu 50 bin çocuk geliyordu. Geldiler kapattılar. Neymiş, tadilat yapıyoruz..."

Türkmen; "Sokaktaki vatandaş neden memnun değil?", "Seçim olsa AK Parti Üsküdar'ı geri alabilir mi?", "Üsküdar Belediyesi'nin fahiş emlak vergisi zammı", "Üsküdar'da kentsel dönüşüm yapılıyor mu?", "Belediyelere hazineden verilen paralar nerede?" gibi konu başlıklarını da yorumladı.

