HÜRJET’ten İspanya’da hayatını kaybedenler için saygı uçuşu

Türkiye’nin havacılık alanındaki önemli projelerinden HÜRJET, İspanya’da yaşanan trajik tren kazasında yaşamını yitirenleri anmak için özel bir uçuş gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) pilotları, İspanya’ya ihracatı kararlaştırılan HÜRJET uçaklarıyla kazada hayatını kaybedenler adına saygı uçuşu yaptı.

GÖKYÜZÜNDE İSPANYOLCA MESAJ

Anma uçuşu sırasında HÜRJET pilotları, İspanyolca olarak hazırlanan ve “Bu uçuş, İspanya’nın Adamuz kasabasında meydana gelen trajik tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına, derin bir acı ve saygıyla ithaf edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

TUSAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada da kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilekleri iletildi. Paylaşımda, “Bu uçuş, İspanya’nın Adamuz kasabasında yaşanan elim tren kazasında yaşamını yitirenlerin hatırasına saygıyla adanmıştır. Acıyı derinden paylaşıyor, İspanya halkına başsağlığı diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

FECİ KAZA ADAMUZ YAKINLARINDA YAŞANDI

Malaga–Madrid seferini yapan ve 317 yolcu taşıyan İryo şirketine ait hızlı trenin son üç vagonu, 18 Ocak Pazar günü yerel saatle 19.39’da Kurtuba’ya bağlı Adamuz beldesi yakınlarında raydan çıktı. Aynı anda karşı yönden gelen ve 100 yolcunun bulunduğu Renfe şirketine ait tren, raydan çıkan vagonlara çarptı.

40'TAN FAZLA KAYIP: ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kazada 40’tan fazla kişi yaşamını yitirirken çok sayıda yolcu da yaralandı. Yaşanan facianın ardından İspanya genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

HÜRJET İÇİN DEV İHRACAT HARCAMASI

Öte yandan HÜRJET’in İspanya’ya ihracatına yönelik yaklaşık 2,6 milyar euro tutarında bir anlaşma imzalanmıştı. Gerçekleştirilen anma uçuşu, iki ülke arasındaki savunma ve havacılık iş birliğinin insani boyutunu da gözler önüne serdi.