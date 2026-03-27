Murat Kurum'dan ABD'de Sıfır Atık ve COP31 diplomasisi

ABD'de sıfır atık diplomasisi devam ediyor.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla New York'ta programlar düzenleniyor.

ABD'DE SIFIR ATIK PROGRAMLARI SÜRÜYOR

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, etkinlikler kapsamında gittiği ABD'de STK'lar ile toplantının ardından Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, ilk olarak Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ile bir araya geldi.

"UNDP'NİN SAHADAKİ GÜÇLÜ VARLIĞI BELİRLEYİCİ OLACAKTIR"

Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

"İklim risklerinin yönetimi, krizlerin çözümü ve sürdürülebilir kalkınma konularında doğal ortaklık sürdürdüğümüz UNDP'nin, Sıfır Atık'ın küresel bir harekete dönüşmesinde verdiği desteği her daim çok kıymetli buluyoruz.

COP31 sürecinde de aynı desteği beklediğimiz UNDP'nin küresel koordinasyon kapasitesinin ve sahadaki güçlü varlığının, İklim Eylemi Uygulama Mekanizması'nın etkin şekilde uygulanması açısından belirleyici olacağına inanıyoruz."

"COP31'İ EYLEMİN MERKEZİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Kurum, ikinci görüşmesini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdi.

BM binasındaki görüşmede COP31 sürecini ele aldıklarını belirten Bakan Kurum, şu paylaşımı yaptı:

Görüşmemizde, küresel iklim krizi, enerji güvenliği ve savunmasız toplulukların korunması gibi kritik konuların yanı sıra Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımları, finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme konularına da değindik. Çok taraflılığı güçlendirmek ve iklim eyleminin uygulanmasını hızlandırmak için COP31’i güven ve diyalog, uzlaşma ve eylemin merkezi bir platformu olarak görüyoruz; Antalya'daki liderler zirvesi ile tüm dünyaya ortak sorumluluk mesajı göndermeye hazırlanıyoruz.



Bu verimli toplantı ve değerli iş birliğimiz için Genel Sekreter’e teşekkür ediyorum.

UNEP İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bakan Kurum, son olarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile görüştü.



Sıfır Atık ve COP31 sürecinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik ve kirlilikle mücadelede gibi başlıkları ele aldıklarını belirten Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin şu mesajı aktardı:

UNEP’in iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve kirlilikle mücadeledeki kritik rolü son derece kıymetli. İklim değişikliği ile mücadeledeki bu kritik eşikte COP31'i somut sonuçlar üreten ve güven inşa eden bir süreç olarak konumlandırıyoruz.



COP31 Başkanlığı önceliklerimizin UNEP öncelikleri ile uyum içinde olduğunu görmekten ve Başkanlığımıza desteklerinden memnuniyet duyuyoruz.



Bu doğrultuda UNEP ile iş birliğimizin yalnızca Türkiye için değil, küresel iklim yönetişimi açısından da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.