Ömer Bolat İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını kınadı: İnsanlık suçu

İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırıları devam ediyor.

Tüm dünyadan tepkiler büyürken Türkiye bir kez daha Gazze’nin yanında yer aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail’in Filistin’e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Bolat, İsrail’i kınayarak, “Uluslararası sularda gerçekleşen saldırı, insanlık vicdanını hedef alan açık bir insanlık suçudur.” ifadesini kullandı.

MERHAMET ELİNİ ENGELLEMEYE YÖNELİK VAHİM BİR TUTUM

Bolat, silahsız ve sivil yardım girişimlerine karşı güç kullanılmasının, yalnızca bir yardım konvoyunu değil, mazlumlara uzanan merhamet elini de engellemeye yönelik vahim bir tutum olduğunu belirtti.

Bakan Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı:

''YAPILANLAR HİÇBİR İNSANİ DEĞERLE İZAH EDİLEMEZ''

“Açlık, yokluk ve ağır kuşatma şartları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına ulaştırılmak istenen yardımların engellenmesi, hiçbir hukuk kuralı ve hiçbir insani değerle izah edilemez.

''TOPLUMUN SESSİZLİĞİ KABUL EDİLEMEZ''

Bugün yaşanan bu saldırı karşısında uluslararası toplumun sessizliği kabul edilemezdir. İnsan hayatını ve insani yardım hakkını korumak tüm dünyanın ortak sorumluluğudur. Bu hukuksuzluğa karşı açık ve kararlı bir tavır ortaya konulması kaçınılmazdır.

''MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Türkiye olarak zulme karşı mazlumun yanında durmaya, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyen her türlü girişime karşı sesimizi yükseltmeye ve adaletin tesisi için her platformda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”