İBB davasında tüm sanıkların tutukluluk haline devam kararı verildi

- Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk hali devam ediyor.
- Yolsuzluk davasında İmamoğlu ile tutuklu diğer sanıkların durumu da değişmedi.
- İmamoğlu hakkında 142 suçtan cezalandırılması talep edilmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında İBB iddianamesi hazırlanırken iddianamede, İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu, 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı.
İMAMOĞLU VE DİĞER SANIKLARIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Öte yandan İmamoğlu'nun haricinde soruşturma kapsamında tutuklanan diğer sanıkların da tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karara ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İmamoğlu Suç Örgütü kapsamında İstanbul 40. Ağır ceza Mahkemesi nezdinde görülen kovuşturma sürecinde bugün yapılan tutukluluk incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir.
2 BİN 352 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianamede; İmamoğlu hakkında "örgütün kurucusu ve lideri" ifadeleri kullanılarak 142 ayrı suçtan cezalandırılması talep edilmişti.
İmamoğlu'nun 142 ayrı eylemden, 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenmişti.