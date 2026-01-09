İBB davasında tüm sanıkların tutukluluk haline devam kararı verildi İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yolsuzluk davasında tutuklu bulunan diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmedildi.