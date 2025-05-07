İBB soruşturması: Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme...

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

Ancak hala dava firari olan ve aranan şüpheliler var.

Yaşanan gelişme ise firari Murat Gülibrahimoğlu ile ilgili...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

FİRARİ ŞÜPHEŞİNİN SUÇTAN ELDE ETTİĞİ GELİRLER BULUNDU

Soruşturma kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi.