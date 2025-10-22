İBB yolsuzluk soruşturmasında 22 kişi ifade için emniyette

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, birçok isim daha ifadeye çağırıldı.

200'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL İFADEYE ÇAĞIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200'ün üzerine personel, ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.

22 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞLANDI

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 22 kişi, sabahın erken saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelerek avukatları eşliğinde ifade vermeye başladı.