Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Mersin'de görevli polis memuru 37 yaşındaki Serkan Ünal, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Ünal, bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlanırken, taziye mesajları da art arda geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis memuru Ünal'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Ünal (37), 23 Mart'ta ekip aracıyla geçirdiği kazada ağır yaralandı.

Hastanede 5 gün tedavi gören evli ve bir çocuk babası Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, memleketi Kırıkkale'nin Kazmaca köyüne getirildi.

Şehit polis memuru için burada öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.