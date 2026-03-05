İçişleri'nden sınır güvenliği toplantısı: Mustafa Çiftçi sınır valileriyle görüştü

ABD-İsrail ortak saldırıları İran'ı vururken tüm dünya tedirgin.

Türkiye'de de olası göç ihtimaline karşı inlemler alınıyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, komşu ülke İran'da süren savaş kapsamında Türkiye'nin sınır illerinde görev yapan valilerle video konferans görüşmesi yaptı.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

SINIR İLLERİNDEKİ VALİLERLE TOPLANTI

Koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin istişarelerin yapıldığı toplantıda, faaliyetlerin Milli Savunam Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden sınır illerimizin Valileri ile Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi.



Toplantıda; sınır hattındaki illerimizin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerimizde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı. İlgili birimlerin sahadaki uygulamaları değerlendirildi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.



Toplantıya Bakan Yardımcılarımız ile birlikte ilgili birimlerin yöneticileri ve Ağrı, Hakkâri, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay Valilerimiz katıldı.



Sınır hattımızın güvenliği husunda Milli Savunma Bakanlığımız ile koordinasyon içinde sürdürülen faaliyetlerin devamı ve vatandaşlarımızın huzuru için yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.