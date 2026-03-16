16 Mart 2026 İstanbul'da kapalı yollar: İlber Ortaylı defnedilecek

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın İstanbul Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze töreni için trafik düzenlemesine gidildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlber Ortaylı cenaze töreni nedeniyle saat 09.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Sürücüler için gelen açıklamada alternatif güzergahlar da açıklandı.

KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI

Buna göre sabah saat 09.00’dan program bitimine kadar şu yollar trafiğe kapalı olacak:

İtfaiye Caddesi

Büyük Karaman Caddesi

Mıhçılar Caddesi

Aslanhane Sokak

Manisalı Fırın Sokak

Taylasan Sokak

Hulusi Noyan Sokak

Nalbant Demir Sokak

Hattat Nazif Sokak

Fatih Türbesi Sokak

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan yollar yerine sürücüler için alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.