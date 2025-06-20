İmamoğlu soruşturmasında ‘itirafçılara baskı’ iddiası üzerine savcılık harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında kamuoyunda en çok dikkat çeken gelişme, Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanması oldu.

Soruşturma kapsamında ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma’ suçlarından tutuklu bulunan birçok şahıs, etkin pişmanlık hakkından yararlanarak tahliye oldu.

SUÇ ÇARKINI DEŞİFRE EDİYORLAR

Bu kapsamda, 'İmamoğlu'nun kasası' olarak da bilinen birçok şüpheli, yolsuzluk çarkına ait bilgileri itiraf etmeyi sürdürüyor.

Şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ediyor. İfade veren şüphelilerin avukatları ile beyanlarının alınıyor, alınan beyanların evrakları şüpheliler ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalatılıyor.

Verilen beyanlar Başsavcılık tarafından araştırılıyor.

İTİRAFLARI GÖLGELEMEYE ÇALIŞTILAR

Soruşturmayı gölgelemek isteyen birçok yandaş medya kuruluşu ve sosyal medya hesapları, etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin itiraflarının gerçek olmadığını öne sürdü.

İtirafların baskı, zorlama ve tehdit üzerine alındığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar, güvenlik güçlerini de harekete geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklindeki paylaşımların devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs kastı bulunduğu iddiasıyla paylaşımı yapan hesaplara ilişkin resen soruşturma başlatılacağı öğrenildi.