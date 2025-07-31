İndirimli ehliyet yenilemede son gün: Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu

Eski tip ehliyetlerin indirimle yenilmesi işlemleri, bugün mesai saati bitiminde sona eriyor.

Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Vatandaşların büyük bir bölümünün işlemleri son gün bırakması ve randevusuz başvurular, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Yenileme işlemlerini son güne bırakanların müdürlüklerde oluşturduğu yoğun kalabalık, gün bitimine kadar işlemlerini tamamlayamazsa, yarından itibaren 7,4 bin TL ödeme yapacak.

DEĞİŞİM SÜRESİ 3 KEZ UZATILDI

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.

SON GÜNE BIRAKILMAMASI İÇİN UYARI YAPILDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı.

SÜRENİN DOLMASINA SAATLER KALDI

Ancak indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi, nüfus müdürlüklerine başvurdu.

PERSONEL YOĞUN MESAİDE

Artan başvuru nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluşurken personel, işlemlerin aksamaması için yoğun mesai yapıyor.

YARINDAN İTİBAREN YENİLEME İŞLEMİ 7,4 BİN TL'YE YAPILACAK

Eski tip sürücü belgeleri, bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor.

Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.

"NASIL OLSA HALLEDERİZ DİYE BEKLEDİK"

Ehliyet yenileme işleminin son gününde Çankaya Nüfus Müdürlüğü'ne gelen Mehmet Gülden, "Nasıl olsa hallederiz diye bekledik. Ama yanlış yapmışız." dedi.

Eski tip sürücü belgesini yenilemek için nüfus müdürlüğüne gelen Ayşe Ergun da rahatsızlığı nedeniyle bugüne kadar değişim fırsatı bulamadığını belirtti.

ÇOK SAYIDA RANDEVUSUZ BAŞVURU YAPILDI

Nüfus müdürlüklerine çok sayıda kişi de randevusuz şekilde başvuruyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.