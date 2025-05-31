AK Parti, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na iletti.
30 maddeden oluşan bu teklif, öncelikle infaz adaletinin sağlanması amacıyla birçok düzenlemeyi kapsıyor.
Teklif bugün saat 16.00’da TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülecek.
İNFAZ DÜZENLEMESİNİN İÇERİĞİNDE NELER VAR
CEZALARIN ETKİNLİĞİ ARTTIRILACAK
Hükümlü, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirmek zorunda olacak,
2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak,
Mükerrer suçlarda şartlı salıverme imkanı tanınacak,
Hükümlüler, iyi hal koşuluyla cezasının 3/4'ünü çekecek,
Çocuk hükümlüler önce çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecek,
Çocuk hükümlüler iyi hal sonucuna göre çocuk eğitim evine geçebilecek.
KONUTTA İNFAZDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR
Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infazın süresi 3 yıl olacak,
70 yaş üzeri cezasının 4 yılını, 75 yaş üzeri 5 yılını, 80 yaş üzeri ise 6 yılını konutta geçirebilecek,
Hasta ve engelli mahkumlara adli tıp raporuna göre konutta hapis cezası getirilecek.
HUZURSUZLUK YARATAN SUÇLARA SERT YAPTIRIMLAR
Tehdit suçunun cezaları artırılacak,
Mal varlığına yönelik tehditlerde hapis cezasının alt sınırı 2 aya çıkarılacak,
Nitelikli tehdit hallerinde cezanın üst sınırı 7 yıl olacak,
Meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 5 yıla çıkacak,
Kuru sıkı tabanca ile ateş etme de bu suçun kapsamına alınacak,
Alkol ve uyuşturucu ile araç kullanmada cezanın alt sınırı 6 aydan başlayacak,
Trafikte yol kesme ayrı suç olacak, 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
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