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İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Adalet Komisyonu'na geliyor

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Adalet Komisyonu'na geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı yasalarda değişiklik öngören kanun teklifini bugün ele alacak.