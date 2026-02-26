İspanya 30 HÜRJET'ten sonra simülatörler için de Türkiye'nin kapısını çaldı

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki başarısı tüm dünyanın dilinde.

Özellikle hava araçlarındaki başarı, Türkiye'yi bu alanda parmakla gösterilen, lider pozisyonuna getirdi.

Küresel çapta üne kavuşan Türk İHA'ları ihracatta büyük yer tutarken cumhuriyet tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN için de benzer bir beklenti var.

Bu alanda dikkat çeken en önemli dışa açılım ise geçtiğimiz aylarda gerçekleşti.

30 HÜRJET'TEN SONRA ŞİMDİ DE SİMÜLATÖRLER

İspanya, Türkiye ile 30 adetlik HÜRJET satışı için 2,6 milyar euroluk sözleşme imzaladı.

Gerek iç gerek dış kamuoyunda büyük ses getiren bu gelişme, Türkiye'nin sektördeki önemini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Şu sıralar ise İspanya, alacağı HÜRJET'leri uçuracak pilotlar için HÜRJET simülatörlerini almak için de harekete geçti.

SİMÜLATÖRLER DE İSPANYA YOLUNDA

Bu kapsamda HAVELSAN, HÜRJET için geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörünü teslimatlara hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Simülatörler bu yıl Türk Hava Kuvvetleri için hazır hale getirilecek. Tamamlanan simülatörler, HÜRJET'le birlikte İspanya'ya ihraç edilecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 yıl sonra HAVELSAN'a yaptığı ziyaretin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

O günden bugüne geldikleri seviyeyi ortaya koymanın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Nacar, "Çünkü ilk geldikleri zaman arka tarafta bulunan iki kapasiteli hangarımızda yabancı bir platformda, simülatörde ağırlamıştık. Bugün ise kapasitesini doldurduğumuz hangarımızda yerli milli platformlarımız HÜRJET ve GÖKBEY'in simülatöründe ağırlama fırsatı elde ettik." dedi.

Bu kapasite yetmediği için Kahramankazan'daki Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yeni bir tesis inşaatına başladıklarını ifade eden Nacar, bu tesis bütün fazlarıyla tamamlandığında da Avrupa'nın en büyük simülatör üretim ve entegrasyon tesisi olacağını bildirdi.

"ÇALIŞMALARA 3 YIL ÖNCE BAŞLADIK"

Çalışmalara 3 yıl önce başladıklarını anlatan Nacar, "Biz daha önce bitmiş platformların yerli-yabancı, özellikle de yabancı olanların eğitim simülatörlerini yapıyorduk pilot yetiştirmek üzere. Ama burada bir farkı var: HÜRJET'te bitmemiş bir uçağın da mühendislik test ve doğrulamalarına, birtakım kokpit senaryolarına, birtakım manevra kabiliyetlerine katkı verdik, modeller üzerinde denemelerin yapıldığı bir mühendislik simülatörüne de imza atmış olduk." diye konuştu.

Böylelikle HÜRJET​​​​​​​'in gelişim sürecine katkıda bulunduklarını dile getiren Nacar, benzer şekilde Milli Muharip Uçak KAAN için de çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

"DAHA BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ"

HÜRJET ve simülatörünün ihracat potansiyeline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nacar, şunları kaydetti:

TUSAŞ'ın HÜRJET sattığı her ülkeye biz de simülatörünü verme fırsatı yakalayacağız. Bunun ilk örneği İspanya'ya yapılan sözleşmeyle inşallah tamamlanacak. Orada İspanya'daki simülatör üretiminden sorumlu firmaya simülatör yazılımlarını ve bütün veri paketlerini verebilme kapasitesine erişmiş olduk. Bu bizim için bir dönüm noktası. Yani geçmişte biz yabancıdan alıp burada simülatörü inşa ederken, bugün tam tersi gerçekleşmiş oluyor.



Diğer bir önemli özelliği yeni nesil simülatör olması. Uçak üzerinde uçağa monte edilen gömülü simülatör sayesinde de görmüş olduğunuz ekran, görsel sistemlere gerek kalmadan, uçak üzerinde gerçek uçuşta, gerçek dış dünya ortamında pilotların görev dışında kalan zamanlarını farklı senaryoların eğitimi için kullanabileceği yeni bir konsepte geçmiş oluyoruz. Bu da gerçekten kıymetli, dünyada yeni kullanılan, bu alandaki yeni gelişmeler. Dolayısıyla HÜRJET projesiyle birlikte milli firmalarımızla, bütüncül savunma sanayi yaklaşımımızla, kendi iş ekosistemimizle ve bizim de bir parçası olduğumuz daha büyük savunma sanayii iş ekosistemiyle daha güçlü adımlar atacağız, daha büyük projelere imza atacağız.

"TİCARİ PAYIMIZ DAHA DA YÜKSELECEK"

Mehmet Akif Nacar, HÜRJET simülatörünü bu yılın son çeyreğinde Türk Hava Kuvvetleri kullanımı için hazır hale getirip, teslimatını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Nacar, HÜRJET, GÖKBEY, HÜRKUŞ, ATAK gibi milli platformların yurt dışı satışları ve bunlar için geliştirilen çözümlerle simülatör alanındaki ihracat gelirlerinin de artacağını belirtti.

Nacar, "Çünkü daha önceki milli olmayan sistemlerin simülatörünü gerçekleştirdiğimizde bunları seri üretime dönüştürüp fazla sayıda üretip satma imkanları daha kısıtlıydı ama bugün TUSAŞ'la birlikte bu pazar büyüdükçe bizim de iş payımız, ihracat payımız o oranda yükselecek." dedi.