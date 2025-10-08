İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenlenecek eyleme çağrı: Vicdan için meydanlara

Gazze’de soykırım suçu işleyen işgalci İsrail’in hukuk tanımazlığı ve zorbalığı devam ediyor.

Apertheid rejimi, yaptığı katliamların yanı sıra insani yardımları da engelleyerek Gazze’yi bir soykırım kampına dönüştürdü.

Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu da İsrail’in hedefi oldu. İsrail, 92’si Vicdan Gemisi’nde 52’si ise diğer gemilerde olmak üzere 144 aktivisti alıkoydu. 22 farklı ülkenin vatandaşlarının yer aldığı filoda 21 Türk vatandaşı bulunuyordu.

SAAT 21.00'DA İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE

Uluslararası Özgürlük Filosu’na baskın düzenleyen İsrail’in Levent’teki başkonsolosluğu önünde bu akşam 21.00’da protesto eylemi düzenlenecek.

Eylem, İHH İnsani Yardım Vakfı, Mavi Marmara Derneği ve Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize ediliyor.