Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar, 40 gün sürdü.

Orta Doğu gittikçe ısınırken Türkiye, bölgesinde her zaman barış ve istikrardan yana olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde olmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, sık sık barış adına diplomasi trafiği yürüttü.

Her konuşmasında da taraflara ateşkes çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran arasında sağlanan ateşkesin ardından da açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi;

"ATEŞKESTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

"28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

"SAHADA TAM OLARAK UYGULANMALI"

Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz.

"TÜM AKTÖRLERİ TEBRİK EDİYORUZ"

Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz.

COĞRAFYAMIZIN İSTİKRARA KAVUŞMASI TEMENNİMİZ"

Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir.

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN SESİNİ YÜKSELTECEK"

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir."

İRAN'DAN ABD'YE SUNULAN 10 MADDE

ABD tarafından sunulan tüm planların reddedildiği belirtilen açıklamada Tahran yönetiminin sunduğu 10 madde şu şekilde sıralandı:

- Hürmüz Boğazı'ndan geçişin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması



- Direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi



- ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi



- Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması



- İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi



- Tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması



- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi



- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi



- İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması



- Tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması