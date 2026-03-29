Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e: Hodri meydan, Uşak'ta seçime gidelim

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı.

Özel'in bugün (29 Mart) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik sözlerine tepki gösteren İnan, “Siyasi tarihimizin en çapsız, en vizyonsuz ana muhalefet başkanımsı şahsıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA RÜŞVETLE OTURDUĞU İÇİN..."

Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini “misliyle iade ettiklerini” belirten İnan, CHP yönetimini de eleştirerek partinin içinde “ahlak erozyonu” yaşandığını söyledi.

İnan açıklamasında, Özel’in genel başkanlığa geliş sürecine de atıfta bulunarak, “Kendi genel başkanlık koltuğuna kurultayda rüşvetle, delege borsasıyla oturduğu için başkalarının demokratik tercihlerini kendi kirli zihniyetiyle değerlendirmesine şaşırmıyoruz” dedi.

"UŞAK'TA, İZMİR'DE SANDIĞI KURALIM"

İnan, Özel’in Aydın için yaptığı “seçime gidelim” çağrısına karşılık, “Madem o kadar cesursun, hodri meydan, gel Uşak’ta seçime gidelim. Ya da daha ileri gidiyorum; yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir’de sandığı kuralım. Var mısın?” ifadelerini kullandı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NDAN YARGI MESAJI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel’in Kuşadası’ndaki konuşmasında kendisi ve ailesine yönelik “mesnetsiz ithamlarda bulunduğunu” belirterek, “Atılan iftiraların hesabı yargı önünde sorulacaktır” dedi.