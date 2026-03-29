Ticaret Bakanlığı'ndan CHP'li milletvekillerine yanıt: İsrail ile ticaret iddiaları yalandır

Ticaret Bakanlığı, bazı CHP'li milletvekillerinin İsrail İstihbaratı ve istatistiklerine dayandırarak "Türkiye ile İsrail arasında ticaret sürüyor" yönündeki iddialarını resmi verilerle yalanladı.

2Bakanlık, 2 Mayıs 2024'te alınan karar gereği İsrail'le her türlü ticaretin 23 aydır tamamen durdurulduğunu, gümrük sisteminin kapalı olduğunu ve tek bir gümrük beyannamesinin dahi tescil edilmediğini açıkladı.

"İSRAİL İLE TİCARETİN SÜRDÜĞÜ İDDİALARI YALANDIR"

Bakanlığın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı detaylı açıklamada, söz konusu iddiaların 'İsrail'in manipülasyonlarına ve içerideki iftiralara' dayandığı vurgulanarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı milletvekillerinin İsrail İstatistik Kurum’na itibar etmeyi tercih ederek ortaya attıkları 'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddiaları yalandır." denildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan insani kriz karşısında Türkiye'nin aldığı tavır hatırlatılarak, o dönemde aylık ortalama 600-700 milyon dolarlık ihracatın tamamen durdurulduğu ve iki yılda toplam 13-14 milyar doları aşan kayıptan Filistin davası için feragat edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları nedeniyle 2 Mayıs 2024'te İsrail'le tüm ticari ilişkileri tek taraflı olarak durdurmuştu.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınmış ve o tarihten itibaren Türk bayraklı/İsrail bayraklı hava-deniz ulaştırması dahil her türlü işlem yasaklanmıştı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri her ay şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılıyor ve resmi kayıtlara göre İsrail'le ticaret rakamı sıfır olarak kayda geçiyor.

İSRAİL İLE TİCARET İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Ancak son dönemde bazı CHP'li milletvekilleri, İsrail kaynaklı verilere atıfta bulunarak ticaretin devam ettiği iddiasını gündeme getirmişti.

Bakanlık, bu iddiaların Filistin'e yönelik insani yardımları baltalamayı amaçladığını ifade etti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca şu detaylar yer aldı:

"Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın tek tek yazılı onayıyla ve yalnızca Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyatlar yapılmakta olup, bu işlemler 7 Haziran 2024'te Filistin Hükümeti ile varılan resmi anlaşma çerçevesinde denetlenmektedir.

Filistin'in liman ve gümrüğü bulunmadığı için bu sevkiyatlar İsrail limanları üzerinden gerçekleştirilmekte; ancak ithalatçı ve varış noktası Filistin olarak teyit edilmektedir.

Bu ticaret hacmi aylık 50-60 milyon dolar civarındadır ve İsrail'e değil, Filistin'e yöneliktir."

"GAZZE'YE EN ÇOK YARDIM GÖNDEREN VE TIBBİ DESTEK SAĞLAYAN ÜLKE OLDUK"

Ticaret Bakanlığı, '7 milyona yakın Filistinli’nin ölüm kalım mücadelesi verdiği bir ortamda ihtiyaç duydukları acil ürünler için Filistin'in can damarını kesmeye çalışma çabası' olarak nitelendirdiği iddialara karşı, "Hükümetimiz ve milletimiz olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. İsrail'e ekonomik ambargo uygulayan yegane öncü ülke olduk. Gazze'ye en çok yardım gönderen ve tıbbi destek sağlayan ülke olduk." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK 'MÜCADELE DEVAM EDECEK' DEDİ

Açıklamada, Türkiye'nin bu ilkeli duruşunun İslam dünyası ve vicdan sahibi milletler tarafından takdir gördüğü de hatırlatıldı.

Bakanlık, 'İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve uluslararası hukuku yok sayan zulmü karşısında' Türkiye'nin ekonomik fedakarlığının devam edeceğini, hem İsrail'in manipülasyonlarıyla hem de 'içerideki iftiracılarla' mücadele edileceğini vurguladı.