İsrail'in Yunanistan'a adalar için hava savunma sistemleri önerdiği ileri sürüldü

İsrail, Yunanistan'a uzun süredir müzakere edilen 'Spyder All in One' hava savunma sisteminin yanı sıra adalar bölgesinin karmaşık coğrafi yapısına uygun ek sistemler teklif etti.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberinde İsrail'in bu kapsamda Yunanistan'a insansız hava aracı savunma sistemi olarak da kullanılabilecek lazer sistemleri önerdiği, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin ise bu öneriyi değerlendirdiği belirtildi.

İSRAİL'DEN YÜKSEK TEKNOLOJİ İHA ÖNERİSİ

İsrailli firmaların bunun yanı sıra üzerinde yerleşim bulunmayan küçük adalarda dahi kolaylıkla kullanılabilecek, batarya ile çalışan, veri toplayabilen ve gerektiğinde olası tehlikelere karşı harekete geçebilen yüksek teknoloji ürünü 'killer drones' tipi İHA'ları da önerdiği ifade edildi.

Avrupa Birliği’nin 2027'ye kadar dış sınırlarını kapsayacak İHA'lara karşı savunma duvarı oluşturma planının Atina tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen haberde Yunanistan'ın Türk savunma sanayiinin bu sistemlere dahil edilmemesi gerektiği görüşünü dile getirdiği aktarıldı.

NATO ÜLKELERİNİN ÇOĞU TÜRKİYE'YE DESTEK VERİYOR

Türk savunma sanayiinin insansız hava araçları alanındaki tecrübesi nedeniyle NATO üyesi birçok ülke tarafından Türkiye’nin ittifakın caydırıcı gücüne katkı sağlayan bir ülke olarak görüldüğüne dikkat çekilen haberde AB içinde Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin onay vermemesine rağmen Almanya, İspanya ve İtalya'nın Türkiye'yi desteklediği belirtildi.

Haberde ayrıca Yunanistan'ın elindeki eski hava savunma sistemlerini yenilemeye çalıştığı ve İsrail ile İHA alanında işbirliğini ilerlettiğine de vurgu yapıldı.