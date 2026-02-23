İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Fatih Dönmez için veda töreni

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı kararname kapsamında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde düzenlenen törene Ahmet Kaya, başsavcıvekilleri, cumhuriyet savcıları, hakimler ve adliye personeli katıldı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN ÖDÜN VERMEDİK"

Törende konuşan Dönmez, görev süresi boyunca meslektaşlarıyla birlikte hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Adliyede görev yapmanın kendisi için yalnızca idari bir sorumluluk değil, aynı zamanda vefa anlamı taşıdığını ifade eden Dönmez, çalışma arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"GÖNÜL BAĞIMIZ SÜRECEK"

Konuşmasında mesleki dayanışmanın devam edeceğini vurgulayan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

Bu adliyenin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Yeni görevim nedeniyle aranızdan ayrılıyor olsam da gönül bağımız ve mesleki dayanışmamız sürecek. Kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açık.

Konuşmasının ardından Dönmez, meslektaşlarının çiçek takdimi eşliğinde Anadolu Adliyesi’nden uğurlandı.