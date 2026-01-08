İstanbul'da fırtına nedeniyle 69 olaya müdahale edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklamasına göre şehir genelinde, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle fırtına ve kuvvetli sağanağın etkili olduğu kaydedildi.

Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtınanın, öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası genelinde, Anadolu Yakası'nda ise Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde saatte 50 ila 90 kilometre hızla esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin ise akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

"FIRTINA NEDENİYLE 16 ÇATI UÇTU"

Fırtına ve sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin hazır olduğu aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Fırtına nedeniyle İBB ekipleri, şu ana kadar 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça, 4 direk, tabela ve reklam panosu ile benzeri toplam 69 olaya müdahale etti. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 12 araçta hasar meydana geldi."

VAPUR VE TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı koruların tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldığı vurgulanan açıklamada, kapatılan korular şu şekilde sıralandı:

"Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hidiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Beykoz Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu ve Fethi Paşa Korusu."

Beşiktaş İskelesi'nde deniz kabarması kaynaklı su baskını meydana geldiği ve iskelenin tedbir amaçlı olarak işletmeye kapatıldığı bildirilen açıklamada, saat 09.00 itibarıyla Maçka ve Eyüpsultan teleferik hatlarının işletmeye kapatıldığı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşandığı kaydedildi.