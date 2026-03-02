Katar: Böyle bir saldırıya karşılık vermeden geçilmez

Cumartesi günü İsrail-ABD ortaklığıyla İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

İran'daki saldırılar sonucu İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve bazı üst düzey yetkililer hedef alındı.

İRAN, ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALDI

İran ise misilleme olarak İsrail ve ABD'nin Körfez ülkelerdeki üslerine saldırılar başlattı.

İran'ın ABD üslerine saldırdığı ülkelerden biri de Katar oldu.

"İRAN BU SALDIRININ BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Karşılıklı açıklamalar ardı ardına gelirken Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari de bir açıklama yaptı.

Majed el-Ensari açıklamasında, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini belirtti.

"İran, halkımıza yönelik bu açık saldırının bedelini ödemek zorunda." diyen Bekayi, "Enerji tesislerimiz korunuyor. Çalışanlar güvende." bilgilendirmesini yaptı.