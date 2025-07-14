İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil bakkala girdi

İstanbul Sancaktepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma yöneldi.
Araç, hızla bir bakkalın önünde bulunan içecek dolaplarına çarptı.
ÇEVREDE KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI
Çarpmanın etkisiyle dolaplar devrilirken çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Neyse ki kazada kimse yaralanmadı.
Bakkalda ve otomobilde ise maddi hasar oluştu.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkarak doğrudan dolaplara çarpması net bir şekilde görülüyor.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı