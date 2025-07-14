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İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil bakkala girdi

Sancaktepe ilçesinde kaldırıma çıkan otomobil, bir bakkalın önündeki içecek dolaplarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA İHA
14.07.2025 17:00

İstanbul Sancaktepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma yöneldi.

Araç, hızla bir bakkalın önünde bulunan içecek dolaplarına çarptı.

ÇEVREDE KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

 Çarpmanın etkisiyle dolaplar devrilirken çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Neyse ki kazada kimse yaralanmadı.

Bakkalda ve otomobilde ise maddi hasar oluştu.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkarak doğrudan dolaplara çarpması net bir şekilde görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

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