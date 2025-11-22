İstanbul'da ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ümit Sokak'ta, 5 katlı binanın birinci katında meydana yangın geldi.

Evde iki çocuğu ile kalan Yasemin T., kahvaltı hazırlamak için ocağı yaktı.

Yasemin T.'nin ocakta unuttuğu yemek alev aldı ve kısa sürede tüm odalar dumanla kaplandı. Alevlerin sıçramasıyla aspiratördeki elektrik hattı tutuştu.

ANNE VE ÇOCUKLARINI KOMŞULAR KURTARDI

Üst katlarda bulunanlar yoğun duman ve kokuyu fark edince yardıma koştu. Evde bulunan anne ve 2 çocuğu, güçlükle kapıyı açtı ve komşuların da yardımıyla bina dışına çıktı.

DUMAN TAHLİYESİ YAPILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü ve binadan duman tahliyesi yapıldı.

Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen anne ve iki çocuğunu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

"ALLAH'TAN KAPIYI AÇABİLDİLER"

Üst katta oturan Gürsel İnce, yangın sırasında evin her tarafını yoğun duman kapladığını belirterek, "Allah'tan kapıyı bulup açabildiler. Yoksa çok kötü olurdu." dedi.