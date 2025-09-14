İzmir Buca'da evlenen bir çiftin arabası: Aşkımız Buca'nın çöpleri gibi hiç bitmesin

İzmir'in gündeminde son yıllarda 'toplanmayan çöpler' var.
Şehrin birçok ilçesinde aylardır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkları görüntülere yansıyor.
Buca da nasibini alan ilçelerden biri oldu.
ÇÖPLER YANGINA NEDEN OLMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde Seyhan Mahallesi hat boyunda, çöp ve sanayi atıklarının biriktiği alanda yangın çıkmıştı.
Alevler çevre esnafını tehdit ederken, bölge tamamen duman altında kalmıştı.
Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürülürken çevre esnafı, toplanmayan çöpler yüzünden Buca Belediyesi'ne tepki göstermişti.
"AŞKIMIZ BUCA'NIN ÇÖPLERİ GİBİ HİÇ BİTMESİN"
Çöp sorununa belediye tarafından bir türlü çözüm bulunamazken Buca'da vatandaşlar, durumu tiye almaya başladı.
Kentte evlenen bir çiftin gelin arabasının arkasına "Aşkımız Buca'nın çöpleri gibi hiç bitmesin" yazdırdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Birçok sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüler, çok sayıda yorum aldı.