İzmir Buca'da evlenen bir çiftin arabası: Aşkımız Buca'nın çöpleri gibi hiç bitmesin Sık sık oluşan çöp dağları ve onun getirdiği kötü koku ile gündeme gelen İzmir'in Buca ilçesinde, dünyaevine giren bir çift, gelin arabasının arkasına "Aşkımız Buca'nın çöpleri gibi hiç bitmesin" yazısını yapıştırdı.