İzmir Buca'da evlenen bir çiftin arabası: Aşkımız Buca'nın çöpleri gibi hiç bitmesin

Sık sık oluşan çöp dağları ve onun getirdiği kötü koku ile gündeme gelen İzmir'in Buca ilçesinde, dünyaevine giren bir çift, gelin arabasının arkasına "Aşkımız Buca'nın çöpleri gibi hiç bitmesin" yazısını yapıştırdı.

Yayınlama Tarihi: 14.09.2025 15:26 Güncelleme:
İzmir'in gündeminde son yıllarda 'toplanmayan çöpler' var. 

Şehrin birçok ilçesinde aylardır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkları görüntülere yansıyor. 

Buca da nasibini alan ilçelerden biri oldu. 

ÇÖPLER YANGINA NEDEN OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Seyhan Mahallesi hat boyunda, çöp ve sanayi atıklarının biriktiği alanda yangın çıkmıştı. 

Alevler çevre esnafını tehdit ederken, bölge tamamen duman altında kalmıştı. 

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürülürken çevre esnafı, toplanmayan çöpler yüzünden Buca Belediyesi'ne tepki göstermişti.

"AŞKIMIZ BUCA'NIN ÇÖPLERİ GİBİ HİÇ BİTMESİN"

Çöp sorununa belediye tarafından bir türlü çözüm bulunamazken Buca'da vatandaşlar, durumu tiye almaya başladı.

Kentte evlenen bir çiftin gelin arabasının arkasına "Aşkımız Buca'nın çöpleri gibi hiç bitmesin" yazdırdı. 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Birçok sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüler, çok sayıda yorum aldı.

