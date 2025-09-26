İzmir Karşıyaka'da işçilerin eylemi sona erse de çöpler toplanmadı

İzmir Karşıyaka'da çöp sorunu çözülemiyor.

Belediyede DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme görüşmeler sonrası son verdi.

Ancak işçiler, ödemelerle ilgili somut bir adım atılmadığını belirtip, 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı.

EYLEM SONRASI ÇÖPLER DOLDU TAŞTI

Eylemin ardından Karşıya ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Oluşan çöp yığınları ve kötü koku ise vatandaşların tepkisini çekti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Ardından bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çöpleri toplattı.

Esnaf ve vatandaşla da bir araya gelen Başkan Tugay, şikayet ve talepleri dinledi.

ÇALIŞANLAR BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİ

Çöpleri toplatmasının ardından Karşıyaka Belediye binasına geçen Tugay, burada ilçedeki çöplerle ilgili Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile toplantı yaptı.

Toplantı çıkışında binanın önünde bir araya gelen sendikalı işçiler, çöpleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerine toplatan Başkan Tugay'a tepki gösterdi.

EYLEM SONA ERDİ

Ardından 25 Eylül akşamında ise DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube temsilcileri, Ünsal ile yapılan görüşmenin ardından eyleme son verdiklerini duyurdu.

ÇÖP YIĞINLARI YERİNDE DURUYOR

İşçilerin akşam vardiyası itibarıyla çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı ifade edildi.

Ancak buna rağmen Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında yığın haldeki çöplerin alınmadığı görüldü.