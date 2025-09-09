İzmir'de 350 metrelik Türk bayrağı ile 'Zafer Yürüyüşü'

İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 103'üncü yıl dönümü, Valilik koordinesinde kutlanmaya başlandı.
Kutlamalar, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı.
İzmirliler, yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00 sıralarında toplandı.
Yürüyüşe STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
350 METRELİK TÜRK BAYRAĞI TAŞIDILAR
Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında geçen yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı taşınırken 7'den 70'e İzmirliler, yol kenarlarından da Türk bayrakları sallayıp, kentin kurtuluşunu kutladı.
ŞEHİT POLİSLERİMİZ NEDENİYLE BANDO YER ALMADI
Öte yandan dün Balçova'da polis merkezine gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memurunun şehit olması sebebiyle kortejde bando yer almadı.
Kortejin Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla yürüyüş sona erdi ve Atatürk Anıtı'na çelenk konulması törenine geçildi.