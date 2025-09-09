Abone ol: Google News

İzmir'de 350 metrelik Türk bayrağı ile 'Zafer Yürüyüşü'

İzmir'in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. 7'den 70'e İzmirlilerin katıldığı yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 12:09
İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 103'üncü yıl dönümü, Valilik koordinesinde kutlanmaya başlandı.

Kutlamalar, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı.

İzmirliler, yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00 sıralarında toplandı.

Yürüyüşe STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

350 METRELİK TÜRK BAYRAĞI TAŞIDILAR

Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında geçen yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı taşınırken 7'den 70'e İzmirliler, yol kenarlarından da Türk bayrakları sallayıp, kentin kurtuluşunu kutladı.

ŞEHİT POLİSLERİMİZ NEDENİYLE BANDO YER ALMADI

Öte yandan dün Balçova'da polis merkezine gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memurunun şehit olması sebebiyle kortejde bando yer almadı.

Kortejin Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla yürüyüş sona erdi ve Atatürk Anıtı'na çelenk konulması törenine geçildi.

