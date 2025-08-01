İzmir'de 6 saatlik su kesintisi uygulanacak

İzmir'in Çeşme ilçesinde günlerdir yaşanan su krizi otelcileri ve tatilcileri isyan ettirdi.

Bugün yapılan bir açıklamaya göre, Çeşme'de günlük 7 saatlik su kesintisi yetersiz kaldı ve kesinti süresi 3 saat daha uzatılarak 10 saate çıkarıldı.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de başlayan su sıkıntısı tüm şehre yayıldı.

Akşam saatlerinde yapılan ikinci duyuruya göre ise İzmirlileri biriken çöp dağlarına ilave olarak yeni bir susuzluk dalgası daha bekliyor.

SU KURULU, 6 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GÜNDE 6 SAAT KESİNTİ AÇIKLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını bildirdi.

Su Kurulundan yapılan açıklamada, içme suyu kaynaklarındaki mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

KUTLU AKTAŞ BARAJI KRİTİK SEVİYEDE

Kuraklık nedeniyle Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi kritik seviyelere gerilemişti.

"TAHTALI BARAJI'NDAKİ REZERV KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ"

Kentte içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu dile getirilen açıklamada, yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığının tespit edildiği vurgulandı.

ÇÖZÜM İÇİN BARAJDAKİ SU REZERVİ YAĞIŞLI DÖNEME KADAR DİKKATLİ KULLANILACAK

İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği aktarılan açıklamada, su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılmasının ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine işaret edildi.

"23.00-05.00 SAATLERİNDE KISMİ SU KESİNTİLERİ UYGULANACAK"

Bu kapsamda, su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00-05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

KESİNTİ YAPILACAK YERLERİN LİSTESİ DUYURULACAK

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.